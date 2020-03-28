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Sakin kalmak, bağışıklık hücrelerini güçlendiriyor

Uzmanlar, sakin kalmanın bağışıklık hücrelerinin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olurken, bunun da evde kalma sürecini daha iyi geçirmeye yardımcı olduğunu belirtti.

AA | 28.03.2020 - 23:15..
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Ankara Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği Başkanı Prof. Dr. Erol Göka, koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede moral ve motivasyonu yüksek tutmanın vücuda ve bağışıklık sistemine ne gibi katkılar sağlayabileceğini anlattı.

Sakin kalmak, bağışıklık hücrelerini güçlendiriyor

ENDİŞELENMEKTEN KORKMAYIN

Hastalık tehdidi karşısında kişinin kaygılanmasının doğal olduğunu, bunun kişiyi gerekli önlemleri almaya ittiğini belirten Göka, bu nedenle, endişelenmekten ve kaygı duymaktan korkmamak gerektiğini söyledi.

Sakin kalmak, bağışıklık hücrelerini güçlendiriyor

YOĞUN VE SÜREKLİ STRES TEHLİKELİ

Göka, hafif ve orta düzeydeki kaygının, fiziksel olarak kişiye zarar vermeyeceğine, tam tersi performansını bir miktar arttıracağına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Ancak yoğun ve sürekli stres, bağışıklık sistemini elbette olumlu etkilemez. Bulaşıcı bir enfeksiyon karşısında sadece moral ve motivasyonu yüksek tutmak elbette hastalanmamak için yeterli bir kriter olamaz ama sakinliği korumak, bedenimizin de rahatlamasına, bağışıklık hücrelerimizin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olabilir. Bu dönemde moralimizi yüksek tutmak, gerekli tedbirleri aldıktan sonra evde kalma sürecimizi daha sağlıklı geçirmemize yardımcı olacaktır."

Sakin kalmak, bağışıklık hücrelerini güçlendiriyor


DAYANIŞMA İÇİNDE OLUN

Psikiyatri Uzmanı Rabia Nazik Yüksel de en ufak bir belirtiyi Kovid-19 zannederek depresyona giren kişiler olduğuna işaret ederek, sağlık kaygısı duyduğunda kişinin bedenine daha çok odaklandığını, vücudunda herhangi bir zamanda var olabilecek bir öksürüğü, ağrıyı normalden daha fazla hissedebileceğini söyledi.

Sakin kalmak, bağışıklık hücrelerini güçlendiriyor

KENDİNİZE EV AKTİVİTESİ BULUN

Hastalığın tüm belirtilerini göstermediği halde sürekli vücuduna odaklanan kişilere, odak noktalarını değiştirmelerini, boya yapma, tamirat işleriyle ilgilenme, egzersiz yapma, bulmaca çözme, yemek yapma ve kitaplarını arşivleme gibi çeşitli aktivitelerle uğraşmalarını tavsiye eden Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN

"Asılsız haberlere itibar etmeden, yalnızca yetkili mercilere kulak vererek, endişemizi artıran ve enerjimizi tüketen sosyal medya ve WhatsApp grupları gibi dijital ortamlarda mümkün olabildiğince sınırlı vakit geçirmek, sevdiklerimizle, ailemizle sık sık gerek görüntülü gerek sesli görüşmeler yapmak, onlarla dayanışma içinde olmak bu süreçte yararlı olabilir."

Sakin kalmak, bağışıklık hücrelerini güçlendiriyor


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