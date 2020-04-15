Salda Gölü'ndeki tahribattan geriye kalanlar

Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırlarında bulunan ve turkuaz renkli suyu, beyaz kumsalı nedeniyle 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Salda Gölü'ne yapılması planlanan Millet Bahçesi projesini yürüten yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonlar, alandaki kumsalı tahrip etti.

Kepçeyle kazılıp kamyonlarla sahilden alınarak 5 kilometre uzağa götürülen kumlar dün sosyal medyada gündem olunca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçerek inceleme başlattı.

Yüklenici firma yetkilileri hakkında soruşturma başlatılırken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri de bugün alana gelerek zarar tespiti için kot incelemesi yaptı.

BİR METRELİK KOT FARKI OLUŞTU

Normalde kumsalın özelliğini yitirmemesi için araç girişinin yasak olduğu ve ayakkabıyla dahi basılmaması gereken alandan geriye iş makinesi ve kamyonların lastik izleri kaldı. Alınan kumlar nedeniyle 1 metrelik kot farkının oluştuğu dikkati çekti. Olayın ardından Yeşilova İlçe Jandarma ekipleri, alanda geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturarak bölgeyi kontrol altına aldı.

KAMERALAR YERLEŞTİRİLİP CANLI İZLENECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yüklenici firma hakkında soruşturma açtırdıklarını ve olayın takipçisi olacaklarını açıklayıp, bu üzücü olayın ardından çalışmaların şeffaf sürmesi için bir proje başlattıklarını söyledi. Alana kamera sistemi kurularak, çalışmaların TOKİ'nin web sitesi üzerinden 7/24 canlı yayınlanacağı bildirildi.

MOTOSİKLETLE GİRİNCE CEZA YEDİLER ​

Öte yandan Yeşilova İlçe Jandarma ekipleri, SİT alanı üzerinde gezen motosikletli iki kişiyi tespit etti. İkilinin yanına giden jandarma ekipleri, ne yaptıkları sordu. H.Ö. (34) ve H.B.'den (28) adlı kişiler, 'Geziyoruz' yanıtını verdi.

H.Ö. ve H.B., gezmek için girdikleri alanın SİT alanı olduğunu bilmediklerini söylese de ceza yemekten kurtulamadı. İkiliye, Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira para cezası yazıldı.