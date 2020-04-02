Saldırı hazırlığındaki 14 terörist öldürüldü

Türk askeri teröristlere nefes aldırmıyor.
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 14 PKK/YPG'li terörist, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR
Milli Savunma Bakanlığı da operasyonun ayrıntılarını Twitter hesabından paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 14 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbirin alınacağın aktarıldı.