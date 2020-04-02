Saldırı hazırlığındaki 14 terörist öldürüldü

İTO, 2020 Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre İstanbul’da enflasyon mart ayı verisi perakende fiyatlarda yüzde 0,33, toptan fiyatlarda ise yüzde 1,78 arttı.

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Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı 47 bini aştı

Koronavirüs nedeniyle 47 bin 256 kişi hayatını kaybederken, virüs bulaşan hasta sayısı ise bir milyon kişiye yaklaşarak 937 bin 567'ye çıktı.