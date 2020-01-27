Saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

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Elazığ'daki konutların yüzde 34,5'u deprem sigortalı

Elazığ'daki 123 bin 310 konutun yüzde 34,5 yani 42 bin 972'sinin, depremin merkezi Sivrice ilçesinde de 123 konutun Zorunlu Deprem Sigortası var.