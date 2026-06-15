Saliha Erdim kimdir, ne iş yapıyor? Ahmet Mümtaz Taylan'la kavga görseli...

Sosyal medyada son günlerde hızla yayılan ve oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile aile danışmanı Saliha Erdim arasında yaşandığı öne sürülen tartışma görüntüler dikkat çekti.

Reklam formatında kullanıcıların karşısına çıkan içerikler, kısa sürede merak uyandırırken birçok kişi görüntülerin gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Saliha Erdim oldu.

Peki, Saliha Erdim kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte, merak edilenler...

Saliha Erdim kimdir

Saliha Erdim, aile danışmanlığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan eğitimci, yazar ve konuşmacıdır.

1956 yılında Samsun'un Havza ilçesinde dünyaya gelen Erdim, Uluslararası Newport Üniversitesi Davranış Bilimleri Bölümü'nden mezun olmuş ve aynı alanda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Uzun yıllardır aile içi iletişim, evlilik, ebeveynlik ve çocuk gelişimi konularında seminerler veren Saliha Erdim, televizyon ve radyo programlarıyla da geniş kitlelere ulaşmıştır.

Çeşitli vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarında eğitim faaliyetlerinde bulunan Erdim, aynı zamanda aile danışmanlığı üzerine kaleme aldığı kitaplarla da bilinmektedir.

Evli ve 6 çocuk annesi olan Erdim, "Aile Okulu" ve "Hanımefendi" gibi programların yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlenmiştir.