Saliha Şahin: Şampiyon olmayı özledik

Milli voleybolcu Saliha Şahin, 3 Haziran’da başlayacak olan 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) öncesi Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı bir ileri seviyeye taşımak istediklerini belirten Saliha Şahin, “Kesinlikle bu noktaya getirebilmek için çok fazla fedakarlık yapıyoruz. Yaz, kış demeden çok fazla antrenman yapıyoruz. Kulüplerimiz olsun, milli takıma geldiğimizdeki hazırlıklar olsun. Türk voleybolunu bir noktadan bir noktaya getirebilmek için herkes ayrı emek veriyor. Burada döktüğümüz ter, gözyaşının haddi hesabı yok. Bu noktaya getirmek kolay olmadı. Bu noktada olduğu için de çok mutluyuz. Bunu bir ileri seviyeye taşımak tabii ki de isteriz.” sözlerini sarf etti.

"VNL’İN İLK AYAĞINI GENÇ BİR KADROYLA OYNAYACAĞIZ"

Voleybol Milletler Ligi’nin ilk ayağını genç bir kadroyla oynayacaklarını söyleyen Saliha, “Genç bir kadroyla başladık. VNL’in ilk ayağını gençlerle, genç bir kadroyla oynayacağız. Heyecanlıyız. Takımın kimyası çok güzel. Geçen sene de ilk etapta 4’te 4 yapmıştık. Şimdi de 4’te 4 yapmayı hedefliyoruz. Milli takım sezonu için ben çok heyecanlıyım. Şampiyonluk için bu sezon hepimizin hazır olduğunu düşünüyorum. Özledik, şampiyon olmayı özledik, şampiyon olmayı yaşatmayı özledik. O yüzden heyecanlıyız.” dedi.

"KENDİ ADIMA ÇOK MUTLU OLDUĞUM BİR SEZONDU"

Zeren Spor forması giyen Saliha Şahin, takımıyla geçirdiği lig sezonunu da değerlendirdi. 27 yaşındaki voleybolcu, “Normal sezon çok iyiydi. Güzel şeyler, çok güzel şeyler yaptık, çok güzel galibiyetler aldık. İstediğimiz gibi bitirdik diyebilirim. Hepimizin adında ayrı ayrı çok güzel bir sezon oldu. Benim de kendi adıma çok mutlu olduğum bir sezondu.” ifadelerini kullandı.

"MÜTHİŞ BİR HİS"

Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci etabının Ankara’da olacak olmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Saliha Şahin, “Müthiş bir his. Şimdiden heyecanlıyız zaten. VNL’in ikinci etabı Ankara’da olacak. Ankara seyircisi tabii ki... Bir Ankaralı olarak... Çok keyif alacağımız biz turnuva olacak. Desteklerini bekliyoruz. Her zaman bizi yalnız bırakmıyorlar.” diyerek sözlerini noktaladı.