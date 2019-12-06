taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7891
Euro
6.4004
Altın
1461.61
Borsa
108869.14
Gram Altın
271.994
Bitcoin
43031.72

Salvini, içinde Türk fındığı var diye Nutella yemiyor

Salvini, Türk fındığı içerdiği için İtalyan çikolata ürünü Nutella'yı yemeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 06.12.2019 - 20:18..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Salvini, içinde Türk fındığı var diye Nutella yemiyor

İtalya'nın Ravenna şehrinde dün yaptığı mitingde konuşan İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, İtalyan fındığı yerine Türk fındığı kullanılmasına tepki göstererek, söz konusu ürünle ilgili tutumunu değiştirdiğini ve Nutella hayranı olmaktan vazgeçtiğini belirtti.

Salvini, içinde Türk fındığı var diye Nutella yemiyor

SOĞUKTAN KORUNMASI İÇİN NUTELLA ÖNERİLDİ

Mitingde soğuktan koruması için Nutella yemesi önerilen Salvini, "Nutella'nın, Türk fındığı kullandığını farkettim. İtalyan fındığı kullanan şirketlere yardım etmeyi, İtalyan ürünlerini yemeyi ve İtalyan çiftçilere destek olmayı tercih ederim." ifadesini kullandı.

Salvini, içinde Türk fındığı var diye Nutella yemiyor

Salvini, Nutella çikolatası sürülmüş ekmek dilimleriyle çektiği özçekim fotoğraflarını paylaştığı da biliniyor.

Aşırı sağcı Lig Partisi, "Önce İtalyanlar" sloganı ve İtalyan ürünlerini savunmasıyla dikkati çekiyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

1011
Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

820
Siirt'te etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı

Siirt'te etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı

964
İhsan Özkes, Davutoğlu'nun parti girişiminden ayrıldı

İhsan Özkes, Davutoğlu'nun parti girişiminden ayrıldı

120
Ceren Özdemir'in katili pişman değil

Ceren Özdemir'in katili pişman değil

478
Berat Albayrak: Ekonomiyi harekete geçirme zamanı

Berat Albayrak: Ekonomiyi harekete geçirme zamanı

506
Bursa'da kız arkadaşına saldıran erkek kamerada

Bursa'da kız arkadaşına saldıran erkek kamerada

276
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir