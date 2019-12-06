10,036 kez izlendi

1,892 kez izlendi

2,686 kez izlendi

6,061 kez izlendi

1,991 kez izlendi

2,893 kez izlendi

1,487 kez izlendi

Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonları tescilleniyor

1 Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 16 kişi tutuklandı Antalya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, 18 şüpheliden 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 Bayrampaşa'da öğrencilerden silahlı kavga Bir arkadaşıyla kavga eden bir öğrenci, ertesi gün kurusıkı tabancayla okula geldi.

3 Samsun'da cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu Samsun'da cami tuvaletinde ölü olarak bulunan 61 yaşındaki adamın kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda öğrenilecek.

4 Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı, Fransa’da devam eden protesto gösterileri nedeniyle Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı..

5 Salvini, içinde Türk fındığı var diye Nutella yemiyor Salvini, Türk fındığı içerdiği için İtalyan çikolata ürünü Nutella'yı yemeyeceğini söyledi.

6 YPG gitti mayınlar kaldı Barış Pınarı Harekat bölgesinde patlayıcı temizliği sürüyor.