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Şam Noel'e hazırlanıyor

Suriye'nin başkenti Şam'da Noel hazırlıkları tamamlandı. Kentin "Savaştan etkilenmeyen kısımları" noel temasıyla süslendi.

REUTERS | 16.12.2018 - 13:02..
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Şam Noel'e hazırlanıyor

Suriye'nin 7 yıllık iç savaşından en çok etkilenen yerlerden birisi Şam.

Özellikle rejim karşıtlarının hedef aldığı ve Esad'ın kalesi konumundaki bu bölgenin bir kısmı, 2011'den bu yana patlamalar, bombardıman ve çatışmalar tarafından çepeçevre sarılmış durumda.

Geriye kalan bölgelerde ise tamamen farklı bir durum söz konusu. Öyle ki Noel hazırlıkları bile yapılabilecek kadar..

Şam Noel'e hazırlanıyor

ŞAM'DA NOEL HAZIRLIKLARI

Rejimin kalesi Şam'da Esad, sokakları; çam ağaçları, Noel süslemeleri ve ışıklarla süsledi.

Şam'ın savaş görmeyen sayılı bögelerinden olan bu kesimlerinde, cadde ve sokaklar ışıl ışıl süslemeler ve peluş Noel babalar ile kaplandı.

Şam Noel'e hazırlanıyor

Suriyeliler süslü sokaklarda çam ağaçları ve Noel babalar ile fotoğraflar çekildi.Şam Noel'e hazırlanıyor

SURİYE'NİN ÖTEKİ YÜZÜ

7 yıllık iç savaşta açlık, yoksulluk ve sefalet ile ailelerini, evlerini kaybeden sivil halk Şam'daki Noel süslemelerini görmek bir yana Esad'ın füzeleri ve patlamaların haricinde bir ışıltı göremedi.

Şam Noel'e hazırlanıyor

Onlar için acı boyutta olan bu yaşantı, Esad tarafında halen umursanmaz bir bir olay halinde. Öyle ki Noel süslemelerinin hemen arkasındaki Şam sokaklarında, yıkılmış binalar, enkaz yığını ve acı anıları görmek çok mümkün.

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