Samandıra'da Aziz Yıldırım kanunları devrede

Fenerbahçe’de son dönemdeki düzen gitti, adeta ‘Aziz Yıldırım kanunları’ geldi...

Taraftarlar Yıldırım’dan gelecek transfer haberlerini beklerken sarı-lacivertli takımın patronu, öncelikle Samandıra'ya kendi dönemindeki düzeni getirmek düğmeye bastı.

Yıldırım’ın ilk hedefi, Samandıra’dan hiçbir bilginin çıkmaması.

SAMANDIRA'DA SIKIYÖNETİM!

Son dönemde oyuncular kendileri için alınan kararları önce sosyal medyadan, ardından ise teknik heyetten alıyordu.

Mazbatayı aldıktan sonra kulüpte eski düzeni getirmek için ilk adımı atan Aziz Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde de Samandıra’da olacağı ve çalışanlara uyarılarına devam edeceği bildirildi.

'BİR ARADA OLMALIYIZ'

Seçim öncesinde dernek ziyaretlerinde ‘Fenerbahçe son dönem de ayrıştı, bölündü. Öncelikle eskisi gibi bir arada olmamız gerekiyor. Öncelikle bu sorunu çözmeliyiz. Çünkü şampiyonluklar birlik beraberlikle gelir.’ diyerek birlik çağrısı yapan Yıldırım’ın en az kadro kalitesi kadar bu konuyu da önemsediği ifade edildi.