Samanyolu Galaksisi'ndeki kara deliğin gizemi 50 yıl sonra çözüldü

Northwestern Üniversitesi araştırmacıları, galaksimizin kalbinde yer alan Sagittarius A* isimli süper kütleli kara deliğin gizemli davranışlarına ışık tuttu.

Yapılan derin gözlemler sonucunda, teorilerde var olan ancak yarım asırdır izine rastlanamayan kara delik rüzgarları ilk kez net bir şekilde görüntülendi.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİYLE 50 YILLIK ARAMA SON BULDU

Bilim insanları, Şili'deki ALMA radyo teleskobu ile NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi'nden alınan verileri birleştirerek galaksi merkezinin yeni bir görüntüsünü elde etti.

Özel bir kalibrasyon tekniği sayesinde önceki sürümlerden 80 kat daha keskin olan bu harita, astronominin en uzun süredir çözülemeyen gizemlerinden birini aydınlattı.

DEVASA BOŞLUK KARA DELİK RÜZGARINI KANITLADI

Elde edilen yeni görüntülerde, kara deliğin yakınında soğuk moleküler gazın bulunmadığı üç ışık yılı uzunluğunda koni şeklinde devasa bir boşluk tespit edildi.

Araştırmacılar, çevre yıldızların gücünü aşan bu boşluğun kara delikten esen ve en az 20 bin yıldır aktif olan sıcak bir rüzgar tarafından oluşturulduğunu kanıtladı.