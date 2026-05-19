Samar Dadgar eşi Özcan Deniz’e seslendi: Ben yaşadıkça kimse sana bir şey yapamaz

Geçtiğimiz haftalarda oğlunun doğum gününe özel paylaşımlar yapan Özcan Deniz, 53'üncü yaş gününü kutladı.

Özcan Deniz'i kutlayan ilk isim, tabii ki yine eşi Samar Dadgar oldu.

Samar Dadgar, sosyal medyadaki kişisel hesabından eşi Özcan Deniz'e aşk dolu kutlama ve mesajıyla dikkat çekti.

Samar Dadgar, düğünden çekilen karelerini paylaşıp altına ise, "Bu seneyi de birlikte geçirdik… (kaldı 40)

"AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN"

Tüm ömrün boyunca hep mutlu, hep başarılı, hep huzurlu ol… Hayalini kurduğun ne varsa sağlıkla, huzurla sana gelsin. Sen benim canımın içisin, en değerlimsin. Sen gül ki mutlu ol ki hayat hepimize gülsün… Ayağına taş değmesin. Allah sana uzun, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür nasip etsin. Çünkü sen bunu fazlasıyla hak ediyorsun…

"O GÜZEL GÖZLERİN HEP GÜLSÜN"

Sen ve ben el ele verince HER ŞEYİNNNN üstesinden geliriz. İyi ki doğdun aşkım, iyi ki doğdun sevgilim, iyi ki doğdun kocam… Hep o güzel gözlerin gülsün. Bu sene senin senen olsun.

Seninle bir ömrü paylaşmak, bir sürü anıya ortak olmak, seninle gülmek, seninle ağlamak, zorluklarda el ele verip omuz omuza yürümek kadar güzel hiçbir şey olamaz yeryüzünde…"

İyi ki… iyi ki… iyiiiiiiiiiiiiiiii ki hayatımsın. İyi ki gamzemin tek sebebisin…

Sen çok iyi bir yol arkadaşısın, çok iyi bir eşsin. Yorganımız hiç ayrılmasın. Başarıların hep daim olsun. Hep şahane şeyler üret ki tüm dünya senin masallarınla, hikâyelerinle, filmlerinle güzel anılara şahit olsun… İyi ki busun. İyi ki dünyaya gelmişsin.

Seni çok seviyorum…

"TÜM KÖTÜ GÜNLER GEÇTİ"

Ve biliyorum, tüm kötü günler geçti. Evet, belki bu aralar bunu çok duyuyorsun ve klişe gibi geliyor ama gerçekten sen hayatının en büyük sınavlarından birinden geçtin. Buna rağmen hâlâ dimdik ayaktasın. Seni sevenlerin, oğlunun ve benim sevgimle her şeyin üstesinden geleceksin.

"SANA KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ"

Ben seni öpe öpe ayağa kaldıracağım… Ben nefes aldıkça kimse sana bir şey yapamaz. Çünkü sen benim için çok değerlisin. Sana çok saygı duyuyorum, seninle gurur duyuyorum.

İnşallah kalbin gibi HARİKA bir ömrün olur… Ve ben bu yolculukta sana eşlik ettiğim için her gün şükrediyorum.

İyi ki doğmuşsun… İyi ki yaş alıyorsun… İyi ki beni tüm bu güzel anılara ortak ediyorsun.

Yıllarımız bol olsun… Ömrün uzun, sağlıklı, huzurlu, neşeli ve aşk dolu olsun aşkım... Bu fotoğraftaki gibi hep yüzümüz gülsün birlikte NİCE GÜZEL SAĞLIKLI BOL KAHKAHALI YILLARA"