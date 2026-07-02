Şam'da patlama meydana geldi: Çok sayıda yaralı var
Suriye’nin başkenti Şam’da Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede patlama meydana geldi. Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
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Suriye'de patlama...
Başkent Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki bir kafede şiddetli patlama meydana geldi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren kafenin girişinde yaşanan patlamada, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama nedeniyle kafenin hasar gördüğü ve çevrede yaralıların bulunduğu görüldü.
Suriye makamlarından ise olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi