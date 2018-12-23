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Şam'da yeni yıl coşkusu

Suriye'nin başkenti Şam'da, şehrin en büyük yılbaşı ağacı kuruldu.

RUPTLY | 23.12.2018 - 12:07..
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Şam'da yeni yıl coşkusu

7 yıldır Suriye'de devam eden savaşın, artık sonuna gelindi. ABD'nin Suriye'den çekilme kararından sonra ise başkent Şam'da, Noel hazırlıkları da hız kesmeden başladı.

Şam'da yeni yıl coşkusu

30 METRELİK DEVASA AĞAÇ MEYDANI SÜSLEDİ

Yeni yıl coşkusunu, yavaş yavaş hissetmeye başlayan Suriyeliler için de dün, özel bir festival düzenlendi. Bu festival kapsamında, 30 metrelik devasa bir yeni yıl ağacı Şam meydanını süsledi.

Şam'da yeni yıl coşkusu ViDEO

Şam'da yeni yıl coşkusu

MEYDANLARDA EĞLENDİLER

Suriyeliler yeni yıl kıyafetleriyle bu meydanlara inerken, meydanlarda şarkılar söylendi. Yeni yıl ağacının önünde ise Suriyeliler bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Şam'da yeni yıl coşkusu

SAVAŞIN İZLERİ SİLİNİYOR

Bilindiği üzere Suriye Devlet Başkanı Esad, 7 senedir ülkesini savaşa sürüklemiş ve milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine ve çeşitli ülkelere göç etmesine neden olmuştu.

Şam'da yeni yıl coşkusu

Şam'da yeni yıl coşkusu

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