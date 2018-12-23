7 yıldır Suriye'de devam eden savaşın, artık sonuna gelindi. ABD'nin Suriye'den çekilme kararından sonra ise başkent Şam'da, Noel hazırlıkları da hız kesmeden başladı.

30 METRELİK DEVASA AĞAÇ MEYDANI SÜSLEDİ

Yeni yıl coşkusunu, yavaş yavaş hissetmeye başlayan Suriyeliler için de dün, özel bir festival düzenlendi. Bu festival kapsamında, 30 metrelik devasa bir yeni yıl ağacı Şam meydanını süsledi.

Şam'da yeni yıl coşkusu ViDEO

MEYDANLARDA EĞLENDİLER

Suriyeliler yeni yıl kıyafetleriyle bu meydanlara inerken, meydanlarda şarkılar söylendi. Yeni yıl ağacının önünde ise Suriyeliler bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

SAVAŞIN İZLERİ SİLİNİYOR

Bilindiği üzere Suriye Devlet Başkanı Esad, 7 senedir ülkesini savaşa sürüklemiş ve milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine ve çeşitli ülkelere göç etmesine neden olmuştu.