Samed Ağırbaş: Açlık bitmeden kutup ayılarını konuşamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan Sıfır Atık Hareketi, küresel bir çevre politikası haline dönüştü.

Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler, 30 Mart'ı Dünya Sıfır Atık Günü ilan etti.

1-7 Haziran ise Sıfır Atık Haftası olarak kutlanıyor.

Yapılan çalışmalar Türkiye ile sınırlı kalmayarak bütün dünyaya örnek oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı genelgeyle COP31 Başkanı olarak görevlendirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da projelere önemli bir destek veriyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 BM Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Bonn İklim Değişikliği Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya gitti.

Ağırbaş, burada Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'a açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR TOPLANTI DÜNYADA YOK"

Sıfır Atık Forumu'nun kapsayıcılığına dikkat çeken Ağırbaş, "Dünyada, dünyada bir sivil toplum kuruluşunun gerçekleştirdiği ikinci böyle bir etkinlik yok.

183 ülkeden katılımın olduğu, 5 binden fazla insanın geldiği, 120’den fazla bakanın geldiği ikinci bir toplantı dünyada yok.

Devletlerin yaptığı da yok. Bakınız bu toplantı Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde kurulan Sıfır Atık Vakfı'nın dünya için yaptığı en önemli işlerden bir tanesi." dedi.

"DÜNYADA AÇLIK KRİZİ BİTMEDEN NE KONUŞABİLİRİM"

Dünyada yaşanan en önemli sorunlara odaklandıklarını ifade eden Ağırbaş, "Her yerde aynı şeyi söylüyorum ama ya dünyada açlık krizi bitmeden, sefalet bitmeden, 8 milyon insanın ölümü bitmeden, 800 milyon insanın elektriğe erişimi bitmeden ben söylemlerimi nasıl değiştirebilirim?

Ne konuşabilirim?" ifadelerini kullandı.

"KUTUP AYILARINI MI KONUŞAYIM"

Büyük bir kesimin bu konuda gerçeklikten koptuğunu vurgulayan Ağırbaş, "Yani kusura bakmayın ama 800 milyon insanın elektriğe ulaşamadığı, 8 milyon insanın hayatını kaybettiği dünyada ben kutup ayılarını mı konuşayım?

Bu arada Sıfır Atık Vakfı olarak bizim bir ofisimiz var, kutup ayılarıyla alakalı da bir çalışmamız var. Ama şu an geldiğimiz dünyada dünyanın gerçeklerinden kopmuş vaziyette insanlar." diye konuştu.

"BURADA COP31'İN YOL HARİTASI ÇİZİLİYOR"

Açıklamalarında ayrıca projede emeği geçenlere ve geçmişte yapılan hatalara atıfta bulunan Ağırbaş, şunları söyledi:

“Bugün aslında Birleşmiş Milletler'in Bonn'daki kampüsündeyiz. Burası Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliğiyle alakalı meselelerin yönetildiği yer. Biz geçtiğimiz günlerde çok büyük bir forumu icra ettik. 183 ülkeden 5.000’den fazla insanın katıldığı Sıfır Atık Forumu'ndan birçok insan bugün Bonn'da ve Bonn'daki toplantıda dünyanın geleceğini konuşuyorlar.



Biz de burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, aynı zamanda COP31 Başkanımız Sayın Murat Kurum'un başkanlığındaki bir heyet olarak buraya geldik. Tabii burada COP31’le alakalı ve COP süreçleriyle alakalı tartışmalar oluyor, eylem ajandaları tartışılıyor ve COP öncesi burada büyük müzakereler gerçekleştiriliyor.



Tabii, burada COP31’in yol haritası çiziliyor. Geçtiğimiz günlerde yine Sayın Bakanımız, COP31 Başkanımız, İklim Eylem Ajandasıyla alakalı detayları dünyayla paylaştı. Artık bu saatten sonra bütün taraflar COP31’le alakalı çalışmalarını sürdürecek ve İklim Eylem Ajandasının yaygınlaştırılması, hedeflerin gerçekleştirilmesi ile alakalı faaliyet gösterecekler.”

"SIFIR ATIK MESELELERİNİ DÜNYANIN GERÇEKLERİYLE BERABER KONUŞMAK ZORUNDAYIZ"

“Biz de tabii Sıfır Atık Forumu'nu Sıfır Atık Vakfı olarak organize ederken temel amacımız şuydu: COP benzeri bir toplantı inşa edelim ve dünyanın gerçeklerinin konuşulduğu bir toplantı inşa edelim. Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada uluslararası toplantılarda, uluslararası gündemlerde dünyanın gerçek gündemleri konuşulmuyor.



Bakın ben ilk baştan itibaren, Sıfır Atık Vakfı Başkanı olduğum günden itibaren şunu söylüyorum. Şayet biz çevre, iklim, sıfır atık meselelerini konuşuyorsak bunları dünyanın gerçekleriyle beraber konuşmak zorundayız.



Biz iklim krizini konuşmak istiyorsak iklim krizine ve iklim değişikliğine bağlı sebeplerden dolayı aç kalan insanları konuşmak zorundayız ve iklim krizine, iklim değişikliğine bağlı sebeplerden dolayı bugün topraklarını kaybeden, gıdaya erişemeyen, suya erişemeyen insanları konuşmak zorundayız.”

"İNSANLAR ÖLÜYOR YA"

“Hala dünyada 8 milyondan fazla insanımızı açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı kaybediyoruz. Böyle bir dünyada yapılan bütün uluslararası toplantılarda, gittiğim her yerde söylüyorum; dünyanın gerçeklerinden kopuk bir iklim toplantısı veya bir dünyada uluslararası toplantı kabul edilemez.



İnsanlar ölüyor ya. Biz ne yazık ki toplantılara geliyoruz, bize hala konuştukları konu yani dünyanın belki yüzde 1, yüzde 2’sini ilgilendirmeyecek konuları dayatıyorlar. Ve biz Sıfır Atık Forumu’nu şundan dolayı inşa ettik; dünyanın gerçekleri konuşulsun diye. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde biz bu yola başladığımız zaman dedik ki; dünyada müthiş bir adaletsizlik var.



İklim krizi var, çevre krizi var, atık krizi var ve ne yazık ki bunları adil, özgür konuşacağımız, bütün alanlarıyla konuşacağımız bir platformu yok. Ve biz bu platformu oluşturmak için yola çıktık ve geldiğimiz noktada bugüne kadar yapılmış bazı COP'lardan daha büyük bir toplantıyı icra ettik İstanbul'da ve Sıfır Atık Festivali ile beraber orada vatandaşımızı sürece aktif bir şekilde dahil ettik.”

"31 YILDA ONLARCA KARAR ALINDI AMA UYGULANMADI"

“Sıfır Atık Forumu’na 183 ülkeden 5 bin 000’den fazla insan geldi. Dünyada hiçbir toplantıda bu kadar fazla temsiliyetin olduğunu ben hatırlamıyorum ve buradaki esas başarının sebebi ne biliyor musunuz? Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde biz dünyaya gerçekten özgürce tartışacağı ve insanların sokakta gördüğü, sahada gördüğü gerçekleri tartışabileceği bir platformu ortaya koyduk.



Bakın, 31 yıldır Birleşmiş Milletler COP toplantılarını yapıyor. Şu gördüğünüz alan Birleşmiş Milletler'in Bonn’da bu COP'u vesaire yönettiği alan. 31 yılda onlarca, hatta 70'den fazla karar alındı. Ama ne yazık ki uygulanabilir sahada karşılığı olan bir tane karar gösteremezsiniz.



Tabii kısmen uygulananlar vesaire oldu ama dünyadaki iklim krizini durdurabildi mi? Dünyadaki adaletsizlikleri, dünyadaki eşitsizlikleri veya açlığı, sefaleti durdurabildi mi? Ne yazık ki ya dünyada hala 800 milyondan fazla insanın elektriğe erişimi yok. Bakınız böyle bir dünyada biz elektrikli arabaları konuşuyoruz.”

"DÜNYADAKİ İNSANLARIN GERÇEK PROBLEMLERİNİ KONUŞMUYORSAK İNSANLIĞIN NE ANLAMI VAR"

“Yani dünya nüfusunun sekizde birinin elektriğe ulaşamadığı dünyada konuşulması gereken en önemli konulardan bir tanesi bu insanların elektriğe nasıl ulaşacağıdır. Evet, elektrikli arabaları konuşalım ama elektrikli arabaları konuşurken dünyadaki insanların gerçek problemlerini konuşmuyorsak insanlığın ne anlamı var? Biz burada ne için toplandık?



Şimdi COP31 bağlamında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, COP31 Başkanımız aynı zamanda Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımızın da yönetimi, liderliğinde inşallah bu konuların COP31’de gündeme gelmesini biz arzu ediyoruz ve bu süreçlerin tartışılacağını, yönetileceğini görüyoruz.



Tabii bu bağlamda biz dünyadaki aktivistleri ve bağımsız insanları toplayacağımız Sıfır Atık Forumu'nu güçlendirdik. Yani bu yıl itibarıyla dünyanın en büyük toplantısı oldu ve artık Sıfır Atık Forumu bağlamında her ay dünyanın farklı bölgesinde etkinlikler olacak ve dünya genelinden birçok şirket, birçok uluslararası kuruluş, devlet, Sıfır Atık Forumu'nun kurumsallaşması için bize finansal taahhütte bulunuyorlar.”

"EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ'NİN LİDERDİĞİNDE DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

“Neden? Çünkü Sıfır Atık Forumu'nda özgür tartışma ortamı var. Sıfır Atık Forumu'nda alınan kararların sahada karşılığı var ve sahadaki gerçeklerin konuşulduğu bir yer. Bakınız ben bundan bir süre önce Nairobi'deydim. 1 milyon insanın yaşadığı bir gecekondu mahallesinde Sıfır Atık Forumu bağlamında bir çalıştay gerçekleştirdik ve o çalıştaya katılan insanlar Sıfır Atık Forumu'nda İstanbul'a geldiler. Kendi dertlerini dünyaya anlattılar.



Ve ben sadece Nairobi'de değil, dünyanın bütün mazlum coğrafyalarından insanlar Sıfır Atık Forumu'na geldi. İklim değişikliğine bağlı sebeplerden dolayı yaşadıkları problemleri anlattılar. Ve buradan şunu ifade edeyim, biz Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde durmadan, yorulmadan, var gücümüzle çalışacağız ve iklim meselelerini dünyanın gerçek konularıyla buluşturarak dünya gündeminde tutmaya devam edeceğiz.



Bakınız, Bonn’daki toplantıya Sıfır Atık Forumu'ndan 300'den fazla insan katıldı. Her biriyle burada karşılaşıyoruz ve her biri konuşmalarında Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sıfır Atık Vakfı'na teşekkür ediyor. Burada teşekkür edilen tek vakıf, tek sivil toplum kuruluşu Sıfır Atık Vakfı.”

"BEN KATILAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

“Ve bu insanlar bu toplantı öncesi Sıfır Atık Forumu'nda burada konuşacaklarını hazırladılar. Bizim yaptığımız toplantılar sonucunda uluslararası platformlarda insanların konuşacağı şeyler yeniden şekillendi.



Bakın Dünya Ekonomik Forumu Sıfır Atık Forumu’ndaydı. Dünya Bankası, IMF, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlar, Avrupa Birliği, aklınıza gelen bütün uluslararası kuruluşlar oradaydı.



Ve orada gerçekten dünyanın geleceğini tartıştılar ve bu bağlamda ben katılan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü gerçek konuları tartışmak için oradaydılar. Ben bu bağlamda burada şunu ifade etmek istiyorum; Sayın Cumhurbaşkanımız Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğine de katıldı.”

"BU ÇALIŞMALARIN TAMAMI CUMHURBAŞKANIMIZIN SAYESİNDE YAPILIYOR"

“Orada kendisine de ifade ettim, bu çalışmaların tamamı Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde yapılıyor. Bakınız ben meslek lisesinden mezun bir genç olarak bugün Sıfır Atık Vakfı'nın başkanıysam, bugün bu işleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde yapabiliyorsam Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de başlattığı değişim ve dönüşümün sonrasında bunlar oldu.



Ben tekrardan huzurlarınızda kendisine şükranlarımı arz etmek istiyorum. Kendisi özellikle çevre, iklim ve sıfır atık meselelerini destekliyor ve biz katıldığımız bütün toplantılarda, istisnasız, kendisinin dünyaya kararlılıkla ifade ettiği küresel adalet çağrısını biz yineliyoruz.



Çünkü siz dünyada adaleti sağlamazsanız, siz dünyadaki eşitsizlikleri, açlık krizini ve buna bağlı sorunları bitirmezseniz bu sorunlarla alakalı insanlarla konuşup ve bununla alakalı değişimin, dönüşümün öncüsü olmaya gayret etmezseniz söylediğiniz sözlerin hiçbirisinin anlamı yok.”

"İNSANLARIN GELECEĞİ İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUZ"

“Şimdi şöyle, yani bu yaşam anlayışını benimsemek zorundayız. Hep beraber benimsemek zorundayız ve biz bu süreçte bizim yol arkadaşlarımız olarak dünyaya insanlığa örnek olacağız. Şayet biz insanlara diyorsak plastik kullanımı azaltalım, kendi bardağımızı kullanalım, ilk başta biz yapacağız. Biz bunları kendimiz yaptığımız an o zaman insanlar bize inanacak ve biz hep beraber bunu yapacağız.



Ve bakın, bizim isteklerimiz çok basit. Biz insanların geleceği için bir şeyler yapmak istiyoruz. Yarın çocuklarımız, biz iyi bir dünyada, temiz bir dünyada yaşayalım diye bu mücadeleyi veriyoruz. Hiçbir siyasi ajandamız yok. İnanın siyasi ajandamız olsaydı biz Türkiye'yi karış karış gezip köy köy gezip bunları insanlara anlatmazdık. Ve ben dahil bütün ekip arkadaşlarım gönüllü olarak bu işi yapıyorlar.



Biz bu vakıf işlerini maaşlı olarak yapmıyoruz. Ve buradaki tek derdimiz memleketimizin geleceği daha sağlıklı olsun, daha müreffeh bir dünyada yaşayalım, daha sağlıklı bir dünyada yaşayalım. Bakın artık Sayın Emine Erdoğan hanımefendi konuşmalarında bahsediyor, dünyada yedinci bir kıtadan bahsediyoruz, plastik kıtası. Birleşmiş Milletler'in verileri var. 2050 yılı ve sonrasında denizlerde balıktan çok plastik olacak.”

"BUZULLARIN ERİMESİ ALAKALI ÇOK İYİ BİR OFİSİMİZ VAR"

“Buzulların erimesi çok önemli bir hadise. Bununla alakalı çok iyi bir ofisimiz var, bir yayın çıkardık bir kitap çıkardık yakın zamanda yayınlayacağız. TÜBİTAK'la beraber çalışıyoruz, uluslararası kurumlarla çalışıyoruz. Ama benim şu an dünyada dikkat çekmem gereken şey ne biliyor musunuz? Açlık. Çünkü 8 milyon insan ölüyor.



Bence şu an dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi açlık. İkincisi 800 milyon insanın elektriğe ulaşamaması, savaşlar, atılan bombalar. Önce insan hayatını bizim korumamız lazım. Bu sebeplerden insanlar ölüyor. Biz insan hayatını öncelemiyorsak, insanın adil yaşama hakkını öncelemiyorsak bizim insanlıkla alakalı o zaman kendi insanlığımızı tartışmamız lazım.



Şimdi ya bu tabii Avrupa'yı bilmiyorum. Avrupa'da bisiklet biniyorlar, bilmiyorlar. Biz tabii bisiklet binenlerin teşekkür ediyoruz daha temiz bir dünya için yapmış oldukları bu hassasiyet için ama şimdi siz işte bisiklete binip sonra 100 bin insanı katlediyorsanız, işte bisiklete binip bilmem kaç milyon metrekarelik alana bombalar yağdırıp oradaki yaşamı bitiriyorsanız, ya o bisiklete de binmeyin bisiklete yazık etmeyin.”