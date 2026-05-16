Samet Akaydin, teklifleri değerlendirecek

Samet Akaydin'in temsilcisi FIFA Menajeri Ender Yurtgüven, milli futbolcu Samet Akaydin'in geleceğiyle ilgili konuştu.

Deneyimli defans oyuncusu adına Karadeniz ekibiyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını belirten Yurtgüven, Avrupa dışında birçok kulübün de ilgisi olduğunu söyledi.

"TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE BAŞLANACAKTIR"

Yurtgüven, "Samet Akaydin’in sezon sonunda sona erecek sözleşmesiyle ilgili olarak önceliğimiz mevcut kulübümüz Rizespor olmuştu. Yaklaşık 1.5 aydır süren görüşmeler neticesinde taraflar arasında yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamamış ve görüşmeler sona ermiştir. Sezon sonunda serbest statüye geçecek olan milli futbolcumuz için, yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler değerlendirilmeye başlanacaktır. Avrupa ligleri, Arap yarımadası ve MLS kulüplerinin Samet Akaydin’e ilgisi bulunmaktadır. Hedefimiz, haziran ayına kadar yeni kulübüyle sözleşme imzalamaktır. Rizespor camiasına ve taraftarlarına, Samet Akaydin’e 1.5 yıldır gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

BU SEZON 30 MAÇA ÇIKTI

1.2 milyon euro piyasa değeri bulunan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Rizespor'la 30 maça çıktı.

Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistle mücadele etti.