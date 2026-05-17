Sami Uğurlu: Bizim için trajedi dolu bir gece oldu

Antalya Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, böyle gecelerin ardından açıklama yapmanın kolay olmadığını ifade etti.

Kazanmaları gereken bir mücadeleden galibiyetle ayrıldıklarını belirten deneyimli teknik adam, alınan sonucun ligde kalmaları için yeterli olmadığını söyleyerek şunları söyledi:

“Kocaelispor maça çok iyi hazırlanmıştı, onları da tebrik ediyorum. Biz mücadelemizi verdik ve sahadan galibiyetle ayrıldık ama yetmedi. Diğer maçlardan beklediğimiz sonuçlar gelmedi. Bir ara umutlandık fakat olmadı. Bizim için gerçekten trajedi dolu bir gece oldu. Çok üzgünüz.”

"İŞİ SON HAFTAYA BIRAKMAMAK GEREKİYORDU"

Sorumluluktan kaçmadığını dile getiren Uğurlu, sezon boyunca yapılan hataların bedelini ödediklerini belirterek “Diğer takımlara bir şey söyleyemeyiz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ligi bitirmişti. İşi son haftaya bırakmamak gerekiyordu. Takım küme düştüyse bunun sorumluluğunu almamız lazım. Kendi adıma bu sorumluluğu her zaman aldım. Şartlar ne olursa olsun elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ancak gücümüz bu kadarına yetti.” ifadelerini kullandı.