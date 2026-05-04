Sami Uğurlu'dan Galatasaray maçı sözleri

Süper Lig’in 32. haftasında Antalyaspor, sahasında Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Bugün bizim için hayati önem taşıyan bir maça çıktık. Mutlak 3 puan almamız gereken, bunun için de bazen hani sadece ayaklar yetmez, yürekleri ortaya koymak gerekir dediğimiz bir maça çıktık. Bunu da aynı şekilde oyuncularımızla konuştuk. Mücadele anlamında baktığımızda evet genel anlamda mücadele olarak iyi, ancak ikinci ve üçüncü bölgede üretmekte, pozisyona girmekte sıkıntılar yaşadık. Alanyaspor da aynı şekilde çok iyi mücadele etti. Biz de çok fazla mücadele etmeye çalıştık. Ancak dediğim gibi burada birinci, ikinci bölgede o savunmayı mücadelenle, isteğinle, arzunla yapabiliyorsun. Ancak rakip ceza sahasında pozisyon öncesi, final pası öncesi atılan toplar ve oraya çoğalmayla alakalı sıkıntılar yaşadık." dedi.

"3 PUAN ALABİLSEYDİK BELKİ DE LİGİ BİTİRECEKTİK"

"Son iki hafta, önümüzdeki hafta çok zor bir maçımız var" diyen Uğurlu, "Daha sonra da yine aynı şekilde zorluk derecesi çok yüksek bir Kocaeli maçımız var. Diğer maçlara baktığımızda da aslında biraz daha bir hafta önce nasıl istemediğimiz sonuçlar olduysa bu hafta da aslında bizim için gelen sonuçlar oldukça iyiydi. Ancak burada galibiyet alabilseydik, 3 puan alabilseydik belki de ligi bitirecektik. Çok değerliydi, çok önemliydi. Dediğim gibi orada mücadelemizi yapmaya çalıştık, zaman zaman da yaptık. Ancak gol bulmakta ve pozisyon bulmakta zorlandık. Bu maçları oynamak çok kolay değil tabii ki, büyük bir stres, büyük bir yük herkesin, özellikle oyuncuların üzerinde." şeklinde konuştu.

GALATASARAY MAÇI SÖZLERİ

Sahaya çıktıkları zaman bu maçları oynayacak oyuncu sayının çok fazla olması gerektiğini belirten Uğurlu, "Biraz da kaliteyle çözebileceğin zamanlar. Ama biz ligde kalacağımıza hep inandığımızı söyledik. Son iki hafta, iki haftaya geldik. Biz maçlarımızı oynayacağız, mücadelemizi vereceğiz. Belki çok büyük sürpriz dışarıdan baktığında ama biz buna inanıyoruz. Biraz da gerçekçi olmak lazım, Galatasaray deplasmanı, Galatasaray’ın şampiyonluğa çıkacağı, kazandığında şampiyon olacağı bir maçta Galatasaray’dan puan almak çok kolay değil. Ancak ne kadar zorsa onu deneyeceğiz, onu yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi daha sonra da Kocaeli maçı. Buradan alacağımız puanlar umut ediyorum ki bizi ligde bırakacak. Mücadeleye devam edeceğiz, kafamızı kaldıracağız. Evet üzgünüz, 3 puan almak istedik 1 puan aldık, belki de o 1 puan bizim için çok değerli olacak. Bunu da lig sonunda daha net bir şekilde göreceğiz." ifadelerini kullandı.