Sami Yusuf seyircisini duydu

Sami Yusuf'un geçen yılki kulis riderında yalnızca çay talep etmesi sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandırmış, hayranları tarafından büyük takdir toplamıştı.

Yeni konserler öncesinde organizasyon ekibine ulaşan güncel kulis riderı da benzer bir tablo ortaya koydu.

Dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan sanatçının kulis talepleri arasında yine çay ve Türk kahvesi yer alıyor.

SÜRPRİZ YALNIZCA KULİSTE DEĞİL

Gösterişli talepler yerine sade tercihleriyle dikkat çeken Sami Yusuf'un bu yaklaşımı, hayranları tarafından sanatçının karakterini yansıtan önemli bir detay olarak değerlendiriliyor.

Ancak sürpriz yalnızca kuliste değil.

Uzun süredir dinleyicilerinin en çok talep ettiği eserlerden biri olan "Hasbi Rabbi", yaklaşan konserlerin repertuvarına dahil edildi.

Hayranlarından gelen yoğun istekleri dikkate alan sanatçı, böylece seyircisinin sesine kulak vermiş oldu.

UNUTULMAZ OLACAK

Konser hazırlıkları sürerken kuliste çay ve Türk kahvesi tercih eden Sami Yusuf, sahnede ise dinleyicilerine unutulmaz bir sürpriz hazırlıyor.

Organizasyon kaynaklarından edinilen bilgilere göre sanatçı, repertuvarına özel bir parçayı daha eklemeye hazırlanıyor.

Detayları henüz paylaşılmayan bu sürpriz performansın, konserlerin en çok konuşulan anlarından biri olması bekleniyor.

Mütevazı kulis tercihleri ve sürpriz repertuvarıyla Sami Yusuf, yaklaşan konser sezonunun şimdiden en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday görünüyor.