Şampiyonluk sonrası Mauro Icardi gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi.

Süper Lig’de ipi göğüsleyerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da, kutlamaların merkezindeki isim Mauro Icardi oldu.

DUYGULANDI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte stadyumda yankılanan "Aşkın Olayım" şarkısı Mauro Icardi'yi duygulandırdı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sezon sonunda takıma veda etmesi beklenen yıldız golcü, taraftarın hep bir ağızdan söylediği şarkı eşliğinde sahada tur atarken duygularına hakim olamadı.

Tribünlerin sevgi seli karşısında taraftarları selamlayan ve gözyaşlarını tutamayan Icardi, uzun süre sahadan ayrılamadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Icardi'nin ağladığı anlar, sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim alırken, ''Veda etti'' şeklinde yorumlandı.