Şampuan mikropları öldürür mü

Koronavirüs salgını etkili olmaya başladığından beri üstünde durduğumuz en önemli şeylerden biri el hijyeni oldu. Sağlığımızı korumak için el hijyeninin önemi hakkında neredeyse her şeyi öğrendik. Kapsamlı bir el yıkama, asansör düğmeleri ve kapı kolları gibi ortak yüzeylerden alabileceğimiz bakteriler veya virüsler nedeniyle enfeksiyonlara yakalanmamızı engelleyebilir.

Peki, saçlarımızda veya kafa derimizdeki virüsler için nasıl bir önlem almalıyız?

ŞAMPUANIN AMACI MİKROPLARI ÖLDÜRMEK DEĞİLDİR

Şampuanlar, el sabunları gibi köpürebilir, ancak amacı mikropları öldürmek değildir. Kir ve fazla yağı, kafa derisi ve saçlarıdan temizlemektir. Yine de uzmanlara göre, şampuanlar saçımızı ve kafa derimizi mikroorganizmalardan koruma konusunda oldukça etkili.

İlk olarak, köpürtme ve durulama işlemi, mikropları saçınızdan ve kafanızdan uzaklaştırabilir. İkincisi, birçok şampuan, saçları daha sağlıklı tutabilmek amacıyla bazıları kimyasal olabilen maddeler içerir ve bu maddeleden bazıları, belirli bakteri ve virüsler üzerinde öldürücü veya etkisiz hale getirici etkiye sahip olabilir.

Ayrıca şampuanlarda, tipik kalıp sabunlara kıyasla daha yumuşak temizlik maddeleri kullanılır. Bu yüzden şampuanlar kafa derisini ve saçları çok fazla kurutmaz. Bu durum şampuanları patojenleri öldürmede daha az etkili hale getirse de, onları uzaklaştırmak için çok etkilidir.

SAÇLARI MİKROPLARDAN UZAK TUTMANIN YOLLARI

İlk olarak, saçlarınız virüslerin yaşaması ve gelişmesi için ideal uygunlukta bir yer değildir. Saçın doğal yağları, enfeksiyonları önlemede bir engel olabilir. Ekstra dikkatli olmak için, saç yıkama sıklığınızı artırabilirsiniz. Örneğin, hasta olan birinin çevresinde bulunduktan sonra saçlarınızı yıkayarak önlem alabilirsiniz.

Saç fırçaları ve tarakları düzenli olarak dezenfekte etmek de oldukça önemlidir. Ayrıca, mikropların transferini önlemek için saç ürünlerini paylaşmaktan kaçınmalısınız.

Bazı antibakteriyel ve antifungal şampuanlar piyasada bulunuyor, ancak bunlar mantar patojenlerinin aşırı büyümesinden kaynaklanabilecek şiddetli kepek veya seboreik dermatit gibi belirli kafa derisi rahatsızlıkları olan kişiler için uygun. Bir sağlık profesyoneli önermedikçe bu tür şampuanları kullanmamakta fayda var. Antimikrobiyal bileşikler faydalı bakterileri öldürebilir ve bazı durumlarda antibiyotik direncini de artırabilir.

Sonuçta, saçlarınızdaki virüsler veya mikroplar hakkında çok fazla endişelenmenize gerek yok. Saçlarınızda zararlı bir şey olma olasılığı düşüktür ve normal şampuanınızla düzenli olarak yıkama işlemi, alabileceğiniz en iyi önlemdir.