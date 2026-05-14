Şampuan şişelerindeki o tırtıkların amacı bakın neymiş

Her detayda bir işlev gizli..

Şampuan şişenize hiç dikkatli baktınız mı?

Şişelerin üzerinde çoğu zaman fark etmediğimiz o tırtıklı, kabartmalı yüzeyler aslında sadece tasarım detayı değil.

İlk bakışta estetik bir tercih gibi görünseler de, bu küçük dokunuşların arkasında çok daha işlevsel bir amaç gizli.

Peki ya bu kabartmalar gerçekten ne işe yarıyor? Açıklıyoruz...

Duş ortamı sürekli ıslak ve sabunludur. Düz plastik şişeler ıslak elde çok kolay kayar. Tırtıklı yüzeyler parmakların tutunmasını artırarak şişeyi daha güvenli kavramayı sağlar.

Üreticiler, şişeyi tek elle açıp kullanmayı kolaylaştırmak ister.

Kabartmalar, özellikle şişeyi sıkarak ürün çıkarırken daha kontrollü bir baskı uygulanmasına yardımcı olur.

Ayrıca, tırtıklar sadece dış görünüş değil, plastik yüzeyi güçlendiren bir etki de yaratır. İnce plastik şişelerde gövdenin çökmesini veya yamulmasını azaltır.