Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını kullanarak dolandırıcılık yapan 6 kişi gözaltına alındı
Kendilerini Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıtıp insanlardan yardım dağıtacağı iddiasıyla para toplayan dolandırıcılara yapılan operasyonda, 6 şüpheliye gözaltı yapıldı.
Samsun'da yapılan dolandırıcılık soruşturmasında, Samsun Büyükşehir Belediye Başknaı Halit Doğan'ın adını kullanan bir şebeke tespit edildi.
Halit Doğan'ın adını kullanan şebekenin, 4 kişiden 310 bin lira aldıkları belirlendi.
6 GÖZALTI
Samsun merkezli Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Bartın ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.
Diğer şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.
SİLAH BULUNDU
Adreslerde yapılan aramalarda, tüfek, çok sayıda cep telefonu ile dijital materyale ele konuldu.
Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
YARDIM KOLİSİ DİYEREK PARA TOPLADILAR
Şüphelilerin, kendilerini Halit Doğan olarak tanıtarak insanları arayıp, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtılacağını söyleyerek vatandaşlardan para talebinde bulundukları tespit edildi.