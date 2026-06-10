Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını kullanarak dolandırıcılık yapan 6 kişi gözaltına alındı

Samsun'da yapılan dolandırıcılık soruşturmasında, Samsun Büyükşehir Belediye Başknaı Halit Doğan'ın adını kullanan bir şebeke tespit edildi.

Halit Doğan'ın adını kullanan şebekenin, 4 kişiden 310 bin lira aldıkları belirlendi.

6 GÖZALTI

Samsun merkezli Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Bartın ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

SİLAH BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda, tüfek, çok sayıda cep telefonu ile dijital materyale ele konuldu.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

YARDIM KOLİSİ DİYEREK PARA TOPLADILAR

Şüphelilerin, kendilerini Halit Doğan olarak tanıtarak insanları arayıp, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtılacağını söyleyerek vatandaşlardan para talebinde bulundukları tespit edildi.