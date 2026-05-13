Samsun Havza'da sel mağduru vatandaşların yardımına jandarma koştu

Samsun'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonucunda Havza ilçesini sel bastı.

Hacı Osman Deresi'nin taşması üzerine birçok cadde ve sokak sular altında kaldı.

JANDARMA EKİPLERİ SAHADA

Sel baskını nedeniyle oluşan yaraları sarmak için Samsun'un farklı ilçelerinden jandarma ekipleri Havza'ya geldi.

Samsun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Sezer Avcı koordinesinde yaklaşık 500 jandarma, ilçedeki hayatın normale dönmesi için özveriyle görev yapıyor.

KÜREK VE FIRÇALARLA ÇALIŞIYORLAR

Su baskınlarının yaşandığı, balçık altında kalan ilçede kazma küreklerle çalışan jandarma, fırçalarla da temizlik yapıyor.

Bodrum ve giriş katlarındaki balçık ve suyu çıkartan jandarma ekipleri, daha sonra binaları yıkayarak temiz şekilde sahiplerine teslim ediyor.

İş yerlerinde yapılan temizlik sırasında vatandaşların değerli eşyalarını da bulan ekipler, balçıktan arındırdıktan sonra bunları sahiplerine veriyor.