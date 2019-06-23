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Samsun Kaplancık Kanyonu'na ziyateçilerini bekliyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Baraj Gölü havzasında bulunan Kaplancık Kanyonu, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

AA | 23.06.2019 - 03:24..
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Türkiye'nin doğudan batıya ayrı doğal güzellikleri bulunuyor ancak, yeşil ile yüksekliğin bir araya geldiği Karadeniz, ayrı manzaralar barındırıyor.

Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki Kaplancık Mahallesi Altınkaya Baraj Gölü üzerinde bulunan “Kaplancık Kanyonu”, tabii güzelliği ile insanlara doyumsuz bir manzara sunuyor.

Samsun Kaplancık Kanyonu'na ziyateçilerini bekliyor

GİZEMLİ KANYON

Vezirköprü ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Kaplancık Kanyonu, Şahinkaya Kanyonu'ndan sonra Altınkaya Barajı havzasındaki ikinci kanyon konumunda.

Keşfedilmeyi bekleyen kanyon yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda Kızılırmak’ın turkuaz ve yeşil rengi sularının sarp kayalıkları arasında kendine yol bulduğu gizemli geçit olarak heybetiyle görenleri büyülüyor. Kanyonun bulunduğu göl içinde irili ufaklı bir çok ada da bulunuyor.

Samsun Kaplancık Kanyonu'na ziyateçilerini bekliyor

Kaplancık Kanyonu ve Kaplancık Mahallesi, Helenistik ve Roma döneminden izler de taşıyor.

Doğa harikası Kaplancık Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor VİDEO

ADRENALİN SPORLARINA UYGUN

Kaplancık Kanyonu, sunduğu doğal güzelliklerin yanı sıra kano, dragon bot, yamaç paraşütü, paramotor, base jump, slackline ve highline (iple yüksekten atlama), kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü gibi sporların yapılmasına da imkan sağlıyor.

Samsun Kaplancık Kanyonu'na ziyateçilerini bekliyor

Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, ilçenin Hitit, Helenistik ve Roma dönemleri eserleri ile tarihi Osmanlı evlerine ev sahipliği yaptığını söyledi. Tarihi güzelliklerinin yanı sıra Altınkaya Barajı ile bölgede eşsiz doğa manzarası ve kanyonlar ortaya çıktığına işaret eden Sefacı, "Şahinkaya Kanyonu, Türkiye'nin ilk ve tek ekstrem sporlar festivaline ev sahipliği yapmakta. Şahinkaya Kanyonu'nun 10 kilometre doğusunda yine Kaplancık Kanyonu bulunmaktadır. Burası da Şahinkaya Kanyonu gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra ekstrem sporlar merkezi haline gelebilir." dedi.

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