Samsun semalarında 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs ruhu, Milli Mücadele’nin başlangıç noktası olan Samsun semalarında gökyüzüne taşındı. Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timleri Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, bayram coşkusunu gökyüzünde sergiledikleri gösteriyle taçlandırdı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmasının 107. yılı kentte büyük bir coşkuyla kutlanırken, gökyüzündeki gösteri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

GÖKYÜZÜNDE NEFES KESEN AKROBASİ

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Samsun semalarında yaklaşık bir saat boyunca süren gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Pilotların sergilediği yüksek manevralar, senkronize geçişler ve keskin dönüşler izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

VATANDAŞLAR SAHİLDE BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Gösteriyi izlemek isteyen vatandaşlar sahil şeridine ve yüksek noktalara akın etti. Gökyüzünde beliren uçaklar, kentte bayram coşkusunu artırırken, izleyiciler gösteriyi alkışlarla karşıladı.

19 MAYIS RUHU GÖKYÜZÜNE TAŞINDI

Etkinlik, 19 Mayıs ruhunun sadece karada değil, gökyüzünde de yaşatıldığını bir kez daha ortaya koydu. Samsun’da gerçekleşen gösteri uçuşu, bayram kutlamalarının en dikkat çeken anlarından biri oldu.