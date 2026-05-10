Samsun’da 50 bin adet dolu makaron ele geçirildi

Emniyet ekiplerinin kaçakçılığa yönelik çalışmaları devam ediyor...

Bu kapsamda Samsun’da başarılı bir operasyona daha imza atıldı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli bir kamyoneti durdurarak detaylı inceleme yaptı.

YASA DIŞI ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

İlçe girişinde yapılan kontroller sırasında durdurulan İ.K. yönetimindeki araçta, ekiplerin dikkatli araması sonucunda yasa dışı olduğu değerlendirilen çok sayıda ürün tespit edildi.

50 BİN DOLU MAKARON

Araçta yapılan aramada toplam 50 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

MAKARONLARA EL KONULDU İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen makaronlara el konulurken, şüpheli İ.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.



Yetkililer, kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü, bu tür faaliyetlerin hem vergi kaybına hem de kayıt dışı ekonomiye yol açtığını belirtti.