taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6673
Euro
6.3137
Altın
1418.39
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.521

Samsun'da 70 yaşında hayalini gerçekleştirdi

Bafra ilçesinde hayalini gerçekleştiren tiyatro yönetmeni, gökyüzünde saksafon çaldı.

İHA | 28.07.2019 - 16:23..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Samsun Bafra Belediyesi Konservatuvarı'nda tiyatro yönetmeni olan 70 yaşındaki Hüseyin Cezayirli, gökyüzünde saksafon çalarak en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Gökyüzünde saksafonla "Biz büyüdük kirlendi dünya" şarkısını çalarak çocuklara güzel bir doğa bırakılması yolunda mesaj verdi.

"70 YAŞINDAYIM HALA YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPIYORUM"

Hüseyin Cezayirli, "Festivalimizin bu sene 3’üncü senesi her geçen gün daha ileri giderek Türkiye çapında festival olma yolunda. Çok güzel uçuşlarımız oldu. Çok güzel faaliyetler oldu. Motosiklet, bisiklet parkur yarışmaları, kano yarışmaları, fotoğrafçılar çok güzel fotoğraflar sergilediler. Benimle geçen seneden beri aklımdaydı. Uçarken saksafon çalıyım dedim. Onu da gerçekleştirdim çok mutluyum. 70 yaşımdayım hala yamaç paraşütü yapıyorum. Bütün gençlere tavsiye ediyorum havacılığı. Biz burada daha güzel üst seviye festivaller yapıyoruz. Su sporlarını daha geliştirmek istiyoruz. Bu yıl umduğumuzdan daha güzel oldu. Seneye daha güzel olacak. Gökyüzünde saksafon çalmak özlemimdi. Eskişehir’den gelen Tolga arkadaşım illa beraber uçalım dedi. Onla beraber uçtuk.

Samsun'da 70 yaşında hayalini gerçekleştirdi ViDEO

Samsun'da 70 yaşında hayalini gerçekleştirdi

GÖKYÜZÜNDE MESAJ VERDİ

Telli turnamı çaldık. Biz büyüdük ve kirlendi dünyayı nazire olarak dünyamızı kirletmeyelim dedik. Hem çevremizi, hem dünyamızı, doğamızı kirletmeyelim dedik. Bütün amacımız benim torunlarım var, çok ufaklar onlara güzel bir doğa bırakmak" şeklinde konuştu.

Samsun'da 70 yaşında hayalini gerçekleştirdi

Samsun'da 70 yaşında hayalini gerçekleştirdi

Samsun'da 70 yaşında hayalini gerçekleştirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Birilerinin İmamoğlu takıntısı sürüyor

Birilerinin İmamoğlu takıntısı sürüyor

658
25 bin liralık taziye yemeğine son

25 bin liralık taziye yemeğine son

211
Tunceli'de turistlerin havuz keyfi

Tunceli'de turistlerin havuz keyfi

120
Bodrum beton şehre döndü

Bodrum beton şehre döndü

239
FSM Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları bitti

FSM Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları bitti

65
YPG'li teröristler sivillere işkence yapmaya başladı

YPG'li teröristler sivillere işkence yapmaya başladı

99
Belediye başkanı, oğlunu genel müdür yardımcısı yaptı

Belediye başkanı, oğlunu genel müdür yardımcısı yaptı

397
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir