Samsun’da ablasının cenazesiyle bir hafta aynı evde yaşadı

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Dün saat 16.30 sıralarında Samsun'un Cumhuriyet Mahallesi 95’inci Sokak’ta apartmandan gelen yoğun kötü koku nedeniyle çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kokunun Mualla Boyeri’nin yaşadığı daireden geldiğini belirledi.

Kapının çalınması üzerine ekipleri, Boyeri’nin zihinsel engelli kız kardeşi S.B. karşıladı. Eve giren ekipler, 60 yaşındaki Mualla Boyeri’nin cansız bedeniyle karşılaştı.

CESETTEKİ ÇÜRÜME NEDENİYLE ÖN DEĞERLENDİRME YAPILAMADI

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Mualla Boyeri’nin yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi. Ablasının vefatının ardından S.B.’nin, aynı evde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

Boyeri’nin cansız bedeni, incelemelerin tamamlanmasının ardından Samsun Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede, cesette başlayan çürüme nedeniyle ön incelemenin yapılamadığı bildirildi. Kesin ölüm nedeni ise gerçekleştirilecek otopsinin ardından netlik kazanacak.

ZİHİNSEL ENGELLİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Ablasının cansız bedeniyle yaklaşık bir hafta aynı evde kalan S.B., ekipler tarafından Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Mualla Boyeri’nin ölümüne ilişkin kesin sonuçların, otopsi raporuyla belirleneceği öğrenildi.