Samsun'da ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Vezirköprü ilçesinde ağaç kesimi sırasında devrilen ağacın altında kalan 61 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Samsun'da Vezirköprü ilçesi Kırma Mahallesi’nde Sadık Etli (61) bölgede ağaç kesimi yaptığı sırada devrilen ağacın altında kaldı.
AĞACIN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ
Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sadık Etli’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)