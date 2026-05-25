Samsun'da alacak kavgası: Müteahhidi yaralayıp inşaatı ateşe verdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde dehşet veren olay...

Müteahhit A.İ.A. ile daha önce yanında çalışan inşaat işçisi O.G. arasında, alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

O.G., alacağı olduğunu öne sürerek A.İ.A.'yı kesici aletle kollarından yaraladı.

YARALADIKTAN SONRA İNŞAATI YAKTI

Şüphelinin daha sonra müteahhidin çantasını yere döküp içerisindeki 12 bin lirayı aldığı öne sürüldü.

Olayın ardından inşaatta yangın çıkaran O.G., kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken yaralı müteahhit A.İ.A., Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

A.İ.A., ifadesinde, O.G.'nin daha önce yanında 6 gün çalıştığını ve tüm ücretini ödediğini, buna rağmen uzun süredir kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

TEHDİTLERİ ANLATTI

Şüphelinin sürekli mesaj atarak hakaret ve tehditlerde bulunduğunu belirten A.İ.A., olay günü de inşaatın önüne gelen zanlının küfrederek "Sana burayı yaptırmayacağım, inşaatı yakacağım." dediğini iddia etti.

TUTUKLANDI

İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan O.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.