Samsun'da alacak kavgasında vurulan kişi öldü

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Samsun'un Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde Oğuz Başkan (35), alacak meselesinden dolayı husumeti bulunduğu kardeşler Ertan T. (31) ve Yaşar T. (38) ile tartıştı.

Taraflar tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine tüfek ve tabancayla ateş etti.

HASTANEDE CAN VERDİ

Kasığından yaralanan Başkan, kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ertan T. ve Yaşar T., yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayda kullanılan ruhsatsız tüfek ve tabancayı da ele geçirdi.

Hayatını kaybeden Oğuz Başkan'ın 28, Ertan T. ile Yaşar T.'nin ise 5'er suç kaydı olduğu öğrenildi.