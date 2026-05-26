Samsun'da alevlerin yükseldiği ev kullanılamaz hale geldi
Ladik ilçesinde mutfak tüpü hortumunun erimesi sonucu bir evde yangın çıkarken itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında ev küle döndü.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Samsun'un Ladik ilçesinde dumanlar yükseldi...
Deliahmetoğlu Mahallesi’nde sabah saatlerinde Cafer ve İsmet Özgen’e ait evde iddiaya göre, mutfak tüpü hortumunun erimesi sonucu yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede büyüdü.
EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ
Durumu fark eden Özgen, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese Havza İtfaiye Amirliği ve Ladik İtfaiye Şubesi ekipleri sevk edildi.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Ekipler yangına müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)