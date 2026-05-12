Samsun'da aşırı yağış sonrası sel felaketi yaşandı

Samsun'da felaketin görüntüsü...

Kentte özellikle Havza ilçesinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış etkisini artırdı.

Kuvvetli yağışın ardından ardından Hacı Osman Deresi’nin debisi hızla yükseldi.

CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI

Taşma nedeniyle özellikle Çay Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi sınırında bulunan köprü çevresinde su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Belediye ekipleri, köprü üzerinde iş makineleriyle çalışma başlatarak dere yatağından gelen suyla birlikte sürüklenen moloz, dal ve benzeri malzemelerin köprüyü tıkamaması için yoğun çaba harcadı.

Bölgede suyun kontrollü akışı sağlanmaya çalışılırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

UYARI YAPILMIŞTI

Meteoroloji, Samsun'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu.

Öte yandan yapılan açıklamada vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.