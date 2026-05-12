Samsun'da babasını katletti

Samsun'un İlkadım ilçesinde korkunç olay...

Kadamut Mahallesi’nde Doğancan Yavuz, evde tartıştığı babası İbrahim Yavuz'u kendine ait ruhsatlı tabancayla karnından vurdu.

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde, İbrahim Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Doğancan Yavuz'un 8 kez ateş ettiği belirtildi.

İncelemenin ardından Yavuz’un cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Doğancan Yavuz, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Yavuz’un, bir hayvan barınağında çalıştığı ve son zamanlarda babasıyla çokça kez tartıştığı belirtildi.