Samsun'da babasını tabancayla öldüren şahıs jandarmaya teslim oldu

Aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hayvan barınağında çalıştığı öğrenilen 35 yaşındaki Doğan Can Y. ile 59 yaşındaki babası İbrahim Y. arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Doğan Can Y., tabancayla babasına ateş etti.

Silah sesleri üzerine çevrede panik yaşanırken, Atakum Belediyesi’nden emekli olduğu öğrenilen İbrahim Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

JANDARMAYA GİDEREK TESLİM OLDU

Olayın ardından İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim olan şüphelinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Y.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından İbrahim Y.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Bekar ve ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Doğan Can Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.