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Samsun'da başkan yardımcısından skandal hareket

Bafra Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, şoförü kapısını açmadığı için görevden aldı.

Haber Merkezi | 08.12.2019 - 17:54..
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Samsun'da başkan yardımcısından skandal hareket

Güngören Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, kendisini görüp ayağa kalkmadı diye belediyede çalışan bir şoföre tuvalet önünde oturma cezası vermişti.

Olayın duyulmasının ardından gelen tepkiler büyüyünce İpekçi istifa etmişti.

Güngören Belediyesi’nde tepki çeken görüntüler- VİDEO 

KAPISINI AÇMADI DİYE İŞİNDEN OLDU

Benzer bir olay Samsun'un Bafra Belediyesi'nde yaşandı. Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, şoförü olarak görev yapan Salih Küçük'ü, kapısını açmadığı gerekçesiyle görevden alarak, eski çalıştığı yer olan zabıtaya geri gönderdi.

Samsun'da başkan yardımcısından skandal hareket

Samsun'da başkan yardımcısından skandal hareket

Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

Samsun'da başkan yardımcısından skandal hareket

 

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