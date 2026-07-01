Samsun'da bebeğini çöpe atan anne: Banyoda sakladıktan sonra attım

Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, dehşete düşüren bir olay kaydedildi.

İddiaya göre 42 yaşındaki 3 çocuk annesi ve eşinden boşandığı öğrenilen Hanım C., hamileliğini gizleyerek evinde tek başına doğum yaptı.

GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

Doğumun ardından rahatsızlanan kadın, 14 Ekim'de Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan kontrollerde doğum yaptığı belirlenince, bebeğin ortada olmaması üzerine durum polise bildirildi.

BEBEK BULUNAMADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kadının beyanı doğrultusunda çöp konteynerleri ve çöp aktarma istasyonunda arama yapılmasına rağmen bebeğe ulaşılamadı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan kadın, ilk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu, bir süre sonra öldüğünü fark ederek poşete koyup çöpe attığını söyledi.

CANLI DOĞURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Savcılıktaki ifadesinde ise bebeğin canlı doğduğunu belirtti.

Tutuklanan kadın hakkında, 'yenidoğan çocuğu kasten öldürmek' suçundan Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık, avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

Tanık olarak dinlenen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Ek Binası'nda görevli asistan doktor, sanığın kendisine evde doğum yaptığını söylediğini anlattığını, aşırı kan kaybı nedeniyle yoğun bakıma alındığını ifade etti.

Doktor, bebeğin ölü mü yoksa canlı mı doğduğunu ise hatırlamadığını söyledi.

"'ÇOCUK BENİMSE SAHİP ÇIKARIM' DEDİM"

Tanık olarak dinlenen bebeğin babası olduğu iddia edilen Mustafa D. ise sanıkla yaklaşık 3 yıldır birlikte olduklarını belirterek, hamile olduğunu öğrendiğinde DNA testi yaptırabileceklerini ve çocuk kendisinden çıkarsa sahip çıkacağını söylediğini ifade etti.

Mustafa D., sanığın kendisine çocuğu sosyal hizmetlere vereceğini söylediğini, doğum yaptığını ise polislerin gelmesiyle öğrendiğini dile getirdi.

"BANYODA SAKLADIKTAN SONRA ÇÖPE ATTIM"

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Hanım C. ise Mustafa D.'den başka kimseyle ilişkisinin olmadığını, daha önce de onun rızasıyla çocuk aldırdığını öne sürerek, "Bebek ölü doğdu ve korkup banyoda sakladıktan sonra çöpe attım. Özel çocuğum cezaevinde bulunduğum süre içinde ilaçlarını kullanamadı. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı tutukluluk halinin devamını talep ederken, sanığın avukatı İlhan Ayrancı ise delillerin toplandığını, kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunmadığını belirterek müvekkilinin adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe erteledi.