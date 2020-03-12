1 Özel Harekatçılardan Yunan sınırında devriye Hem karada hem de suda görev icra edebilen amfibi devriyeleri, geri itmelerin yapılacağı alanlarda gözetleme yapıyor.

2 Samsun'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü 55 yaşındaki 5 çocuk annesi kadın, yerde boğazı kesilmiş, ayaklarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulundu.

3 Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan kötü haber Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

4 Mehmet Akif Ersoy ve vatan sevgisiyle ulusumuza kazandırdıkları Bugün İstiklal Marşımız da 99 yaşında! Ayrıca bugünü, ulusumuza “İstiklal Marşı”nı hediye eden Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü olarak da kutluyoruz...

5 Twitter, koronavirüs nedeniyle personeline talimat verdi Koronavirüs salgını nedeniyle önlem anlam Twitter, personelinin evden çalışacağını belirtti.

6 Mehmet Akif Ersoy ve vatan sevgisiyle ulusumuza kazandırdıkları Bugün İstiklal Marşımız da 99 yaşında! Ayrıca bugünü, ulusumuza “İstiklal Marşı”nı hediye eden Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü olarak da kutluyoruz...