Samsun'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Dededağı Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Gönül Güngör (55), komşuları tarafından evinde, yerde boğazı kesilmiş, ayaklarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulundu.
Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
OĞLUNDAN ŞÜPHELENİLİYOR
Olayı duyan ve evin çevresine toplanan ölen kadının yakınları, sinir krizi geçirdi. Komşuların ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kadının akli dengesi yerinde olmayan oğlu B.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.