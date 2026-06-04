Samsun'da camdan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Atakum ilçesinde apartmanın 5. katındaki pencereden düşen 1,5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Samsun'da acı ölüm..
Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda 1,5 yaşındaki E.Y., ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARALANAN MİNİK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan minik çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen E.Y.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)