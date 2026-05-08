Samsun'da cezaevinden çıkıp 104 gün sonra cinayet işledi: Müebbet talebi

Samsun'da Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde kasten yaralama ve uyuşturucu suçlarından toplam 28 suç kaydı bulunan 40 yaşındaki Dursun C., 4 yıl önce boşandığı eski eşi Canan G.'yi rahatsız ettiği iddia edilen Mesut İnan ile karşılaştı.

Aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışma sırasında Dursun C., yanında bulunan bıçakla Mesut İnan'ı göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan Mesut İnan, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Ancak İnan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Dursun C.'nin 2 Ekim 2025 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği, tahliyeden 104 gün sonra cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Polisteki işlemleri tamamlanan Dursun C., 15 Ocak 2026 tarihinde Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

104 GÜN SONRA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Nöbetçi mahkemede ifade veren zanlı tutuklanarak, 104 gün önce tahliye edildiği cezaevine yeniden gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Dursun C. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 81/1 maddesi kapsamında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, davanın ilk duruşmasının 2 Temmuz 2026 tarihinde görüleceği öğrenildi.