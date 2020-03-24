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Samsun'da doktoru darbeden kadın tutuklandı

Koronavirüs tehdidi nedeniyle uyarılan iki kişi önce tartışma çıkardı, ardından bir doktoru masa ile duvar arasına sıkıştırıp dövdü.

AA | 24.03.2020 - 14:44..
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 17 yaşındaki D.A., parmağını kapıya sıkıştırması şikayetiyle kuzeni Gamze K. (19) ve iki yakınıyla Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti.

Travma bölümünde görevli sekreter, içeri giren D.A. ve yanındaki kişileri, koronavirüs nedeniyle uyararak, hasta haricindekilerin dışarı çıkmasını istedi.

MASA İLE DUVAR ARASINA SIKIŞTIRIP DÖVDÜLER

Burada yaşayan tartışmanın ardından D.A., muayene için parmağına dokunan pratisyen hekim Z.K.'ye, "Canımı yakıyorsun, ne biçim doktorsun, sen doktur musun?" diyerek söylendi. Bu sırada Z.K. ve Gamze K, kendilerine sözle karşılık veren doktoru, muayene masası ve duvar arasına sıkıştırıp darbetmeye başladı.

Samsun'da doktoru darbeden kadın tutuklandı

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST KALDI

Darbedilen doktor, beyaz kod vererek olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Tedavisi tamamlanan D.A. ve Gamze K., götürüldükleri İlyasköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Gamze K., "kasten yaralama ve hakaret" suçundan tutuklandı.

D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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