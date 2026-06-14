Samsun'da ekipleri harekete geçiren eşyalar profesyonel yüzücünün çıktı
Samsun'da deniz kıyısında kıyafet gören vatandaşın 'bir kişinin boğulmuş olabileceği' yönündeki ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Suda arama yapan ekipler kıyafetlerin bu sırada denizde yüzen profesyonel yüzücüye ait olduğunu belirledi.
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Samsun'un Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı'nda yürüyüş yapan vatandaş, deniz kıyısında kıyafet ve kişisel eşyalar görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
'Bir kişinin denizde boğulmuş olabileceği' yönünde gelen ihbar üzerine polis ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
KORKULAN OLMADI
Denizde ve kıyıda arama çalışması başlatan ekipler yaklaşık 1 saat sonra eşyaların suda yüzen Hakan B.'ye (60) ait olduğunu belirledi.
Profesyonel yüzücü olduğu belirlenen Hakan B., kıyıya çıkarak eşyalarını aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)