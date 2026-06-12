Samsun'da eski eşini darbeden adam gözaltına alındı
Samsun İlkadım'da Nadir A., çocukları nedeniyle tartıştığı eski eşinin güzellik merkezine gelerek E.D.yi darbetti. Güzellik merkezine de zarar veren Nadir A. gözaltında.
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Nadir A., çocukları nedeniyle tartıştığı eski eşi E.D.'nin sahibi olduğu güzellik merkezine geldi.
E.D.'yi darbeden Nadir A., güzellik merkezine de zarar verdi.
GÖZALTINA ALINDI
E.D., polis merkezine giderek Nadir A. hakkında şikayetçi oldu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Nadir A.’yı yakalayıp gözaltına aldı.
ELLERİ KESİLDİ
Nadir A., iş yerine zarar verirken kırılan camların ellerini kesmesi nedeniyle hastanede tedavi edildi. Taburcu edilen Nadir A., gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)