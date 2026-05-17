Samsun'da eski patronuna ateş açan şüpheli gözaltına alındı
Tekkeköy ilçesinde arkadaşı ile beraber eski iş yerine gelerek işletme sahibinin masasına ateş açan şahıs gözaltına alınırken olayın sebebinin işten çıkarılma olduğu öğrenildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kan akmasına ramak kaldı...
Eski çalışan olduğu öğrenilen T.Ç., işten çıkarılma meselesi nedeniyle iş yerine geldi.
TEK EL ATEŞ ETTİ
İddiaya göre T.Ç., iş yeri sahibi M.Ç.’nin oturduğu sandalyenin yan tarafına tabancayla tek el ateş etti.
Mermi çekirdeği duvara isabet ederken olayda yaralanan olmadı.
GÖZALTINA ALINDILAR
T.Ç. ve o sırada yanında bulunan arkadaşı T.T., araçla olay yerinden kaçtı.
T.Ç. ve arkadaşı T.T., şikayet üzerine Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İki şahsın, bugün Samsun Adliyesine sevk edildiği aktarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)