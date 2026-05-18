Samsun'da ev sahibini bıçaklayan kiracı tutuklandı

Samsun'da kanlı kavga..

Gece saat 04.00 sıralarında İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evin boşaltılması meselesi yüzünden çıkan tartışmada kiracı F.Ç. (33), ev sahibi H.Y.’yi (44) bıçakladı.

EV SAHİBİ AĞIR YARALI

Şahıs sol kolu ve göğsünden ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Y., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı ev sahibinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SALDIRGAN KİRACI VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kiracı F.Ç. ile yanında bulunan T.D. (36) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şahıslar, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.