Samsun'da eve kilitlenen kadın KADES ile kurtarıldı
Samsun'da yabancı uyruklu bir kadın, bir yakını tarafından eve kilitlendi. KADES üzerinden yardım isteyen kadın, ekipler tarafından çıkartıldı. Soruşturma başlatıldı.
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi 68. Sokak'ta, saat 10.00 sıralarında yabancı uyruklu İ.E.H. adlı 31 yaşındaki kadın, bir yakını tarafından eve kilitlendi.
İ.E.H., kapının geniş camını kırarak bahçeye çıktı.
Dış kapının asma kilit ile kilitlendiğini gören İ.E.H., Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile yardım çağrısında bulundu.
EKİPLER KİLİDİ KIRDI
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, asma kilidi kırıp, İ.E.H.’yi evden çıkardı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İ.E.H., şikayetçi olacağını belirterek polis merkezine götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)