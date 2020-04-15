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Samsun'da iki kardeşten duygulandıran bağış

Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki kardeş biriktirdikleri harçlıkları, ‘Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışlamak için ilçeye gelen jandarmaya teslim etti.

İHA |
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Samsun'da iki kardeşten duygulandıran bağış

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerinin 1.000 TL’lik yardım paralarını ve muhtelif ihtiyaçlarının karşılanması talimatı sonrasında kolluk kuvvetleri, kırsal mahallelerde harekete geçti.

Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Yukarı Kavacık Mahallesi’nde Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ihtiyaç sahibi ailelere 1000’er Türk lirasını ve yaşlılık maaşlarının kolluk marifeti ile dağıtılması sırasında, aynı mahallede ikamet eden Bedirhan Yerli(12) ve Zeynep Yerli(11) isimli iki çocuk, devriye aracını durdurarak kavanoz içinde harçlıklarından biriktirdikleri parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışlamak istediklerini belirtti.

Yaşanan olay sonrası iki kardeşe örnek davranışlarından dolayı şükranlarını ifade eden jandarma personeli, Bedirhan ve Zeynep Yerli ismindeki iki kardeşin ellerindeki parayı başlatılan kampanyaya yatırmaları için yardımcı oldu.

Samsun'da iki kardeşten duygulandıran bağış

"BAYRAMDA KENDİMİZE KIYAFET ALMAK İÇİN BİRİKTİRMİŞTİK"

Yaptıkları bağış hakkında konuşan kardeşler Zeynep ve Bedirhan Yerli, "Bayramda kendimize kıyafet almak için harçlık biriktiriyorduk. Ama koronavirüs nedeniyle ihtiyaçta olan ailelere yardım etmek istedik. Jandarma aracını görünce durdurarak kavanoz içinde biriktirdiğimiz harçlıkları verdik. Bize yardımcı olacaklarını söylediler. Teşekkür ettiler.” dedi.

Samsun'da iki kardeşten duygulandıran bağış

"ÇOCUKLARIMLA ONUR DUYUYORUM"

Bedirhan ve Zeynep kardeşlerin babaları Enver Yerli ise "Bilindiği üzere dünya genelinde ve ülkemizde koronavirüs salgını var. Çocuklarımız da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına ilgi gösterdiler. Bazı çocukların da buna katkı yaptıklarını görünce, çocuklarım bayram harçlıklarını bağışlayarak katkıda bulunmak istediklerini belirttiler. Bu olaydan sonra jandarmamız burada yaşlı ve engellilerin maaşlarını ödemek için gelince, çocuklarım kavanoz içinde biriktirdikleri parayı ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına vermek için hemen jandarmayı durdurdular. Onlara parayı teslim ettiler. Jandarma personeli de teşekkür ettiler. Ben çocuklarımın yapmış oldukları hareketlerinden dolayı büyük onur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bu kampanyayı destekliyoruz. İnşallah ülkemiz tez zamanda bu salgından kurtulur. Tek istediğimiz bu.” şeklinde konuştu.

Samsun'da iki kardeşten duygulandıran bağış

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