Samsun'da işe başlayan kadın, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Samsun’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bir ailenin hayatını kararttı. İlk iş günü için evden çıkan 50 yaşındaki Hatun Kabadayı, çalışacağı fabrikanın karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen eşi ve oğlunun acı dolu çığlıkları, çevrede bulunan vatandaşları gözyaşına boğdu.

FABRİKAYA GİDERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza, İlkadım ilçesi Ankara Yolu Anadolu Bulvarı Toybelen mevkiinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun’dan Kavak yönüne seyir halinde olan Mahmut Murat G. yönetimindeki 55 AIK 340 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Kabadayı’ya çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLK İŞ GÜNÜ FACİAYLA SONUÇLANDI

Hayatını kaybeden Hatun Kabadayı’nın 3 çocuk annesi olduğu ve bir balık fabrikasında işe başlayacağı öğrenildi. Sabah erken saatlerde işe gitmek için evden çıkan Kabadayı’nın, dolmuştan indikten sonra çalışacağı fabrikanın bulunduğu noktaya geçmeye çalışırken kazanın yaşandığı belirtildi.

İlk iş gününde yaşanan trajedi, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

EŞİ VE OĞLUNUN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Kazanın ardından olay yerine gelen eşi Ali Kabadayı ile oğlu Aydın Kabadayı, Hatun Kabadayı’nın cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.

Yol ortasında gözyaşlarına boğulan aile fertleri, uzun süre kadının başından ayrılamadı. Eşinin ve oğlunun ağıtları, çevrede bulunan vatandaşlara da duygusal anlar yaşattı.

CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Hatun Kabadayı’nın cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mahmut Murat G.’nin ise İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detaylı inceleme başlatıldığını bildirirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.