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Samsun'da kadın cinayeti: Oğlu annesini öldürdü

Samsun'da annesini boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü için aranan 32 yaşındaki oğlu, lokantada çorba içerken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, annesini öldürdüğünü itiraf etti.

DHA | 13.03.2020 - 09:49..
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Samsun'un Bafra ilçesi Dededağı Mahallesi’nde 5 çocuk annesi 55 yaşındaki Gönül Güngör’ü ziyarete giden komşuları, kapının açık olduğunu fark etti.

İçeri giren komşular, eşyaların dağınık olduğu evde Güngör’ü, kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Samsun'da kadın cinayeti: Oğlu annesini öldürdü

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Güngör'ün bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Gönül Güngör'ün cansız bedeni, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Samsun'da kadın cinayeti: Oğlu annesini öldürdü

ÇORBA İÇERKEN YAKALANDI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Komşuların ifadelerinden yola çıkan polis ve jandarma ekipleri, katil zanlısı olarak Güngör'ün psikolojik sorunları olan 32 yaşındaki oğlu B.G.’nin peşine düştü. B.G. gece yarısı, bir lokantada çorba içerken yakalanarak, gözaltına alındı. Annesini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen B.G.'nin sorgusu sürüyor.

Samsun'da kadın cinayeti: Oğlu annesini öldürdü

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