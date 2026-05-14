Samsun’da kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
19 Mayıs ilçesinde, Karayolları’na ait park halindeki kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü, 2 çocuk babası Ömer Deniz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Samsun’da feci kaza...
19 Mayıs ilçesi Tepeköy Mahallesi, Samsun-Sinop kara yolu üzerinde Ömer Deniz, motosikletinin kontrolünü kaybetti.
PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI
Motosikletinin kontrolünü kaybeden Deniz, emniyet şeridinde çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ait park halindeki araca çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Deniz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sevk edildiği 19 Mayıs Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin resmi aracın sürücüsü H.Ö. gözaltına alındı.
2 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Ömer Deniz’in evli olduğu 6 aylık iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.
Kaza hakkında soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)